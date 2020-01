DELFI ASPENIS | Kelly Sildaru treener Mihkel Ustav: tegime ära kõik, mida tahtsime

"Tegime ära need hüpped, mis plaanisime ja need tulid hästi välja," rääkis Ustav pärast võistlust.

Treenigutel oli Sildarul probleeme hooga, aga kohaliku aja järgi reede õhtul olid olud paremad.

"Saime uue määrdemehe, kes pani meile alla parima määrde, mis võimalik. Treeningutel lükkasin vajadusel hoogu juurde ja sain hakkama. Võistluse ajal on lubatud hoogu lükata ainult tornist, aga täna polnud seda vaja ka," selgitas ta.

Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva teeb Sildaru kaasa rennisõidus, kus ta kaitseb mullust hõbedat.

"Plaan on paigas. Teeme seda, mida me oskame. Meie jaoks on suur probleem olnud, et rennisõidu treeningud on alati õhtul olnud. Oleme varem teinud pargisõidu ja Big Airi treeningud ära ja siis väsinud jalgadega rennisõidu treeningule läinud. Sellest hoolimata oleme võtnud maksimumi," lausus Ustav.

Kas Kelly võiks korrata 2019. aastal MM-kulla toonud trikki switch (selg ees) 1080? "Elame-näeme. See jääb saladuseks," vastas Ustav. Sildaru oli esimene naine, kes selle triki rennis sooritada suutis.

Ustavi jaoks on need esimesed X-mängud. Tema sõnul on tegemist võistlusega, mis kuulub täiesti omaette klassi.

"Oleksin siia tulnud ka siis, kui ma poleks Kelly treener. Siin on üliäge sõu. Kõik on väga hästi korraldatud. Tihti võrreldakse X-mänge MK-etappidega, aga põhiline sõu toimub ikkagi siin. Inimesi on siin palju rohkem," sõnas ta.

"Võib-olla ainult see on minu jaoks harjumatu, et nii palju tuleb saaniga sõita ja üles ronida. See on päris väsitav, teeme ju kolme ala," lisas ta.