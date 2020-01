DELFI ASPENIS | Kelly Sildaru pärast viiendat X-mängude kulda: ma ei saakski veel õnnelikum olla kui praegu!

Nelja katse jooksul polnud tal ühtegi ärevat momenti, viimases sõidus tegi ta ka puhta 1260-kraadise hüppe. Enne starti minekut tekitasid proleeme hoopis reilid.

"Kukkusin soojendusel kaks korda järjest teisel reilil. Maandumisel tuli kaks suuska järjest jalast ära. See lõi mind natuke verest välja. Õnneks tuli võistlustel juba kõik hästi välja. 1260 puhul ei jäänud haardega rahule, aga pole hullu. Mõtlesin, et võit oli kindel, et miks mitte proovida," rääkis Sildaru pärast võistlust Delfile.

"Ma olen nii rahul kõigega, mis on läinud. Ma ei oskakski kuidagi õnnelikum olla. Kaks päeva järjest kuldmedal võita tähendab mulle väga palju. Aitäh kõigile eestlastele, kes mind toetavad ja mulle kaasa elavad!" lisas ta.

Kui palju oli Sildarul enne USA-se jõudmist oma esituste osas kahtlusi?

"Kunagu ju ei tea, kuidas läheb. Oligi lihtsalt see et tulen siia ja annan endast parima," vastas ta.