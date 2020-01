DELFI ASPENIS | Kelly Sildaru pääses suuskade määrimisest

„Siin oleks ise päris raske oma suuski määrida. Näiteks kolmapäeval lõppesid mul treeningud kell 22. Hea küll, neljapäeval algas esimene alleks pool kaks päeval, aga on olnud ka kella üheksaseid algusi. Kus seal siis aeg on, et suuski määrida ja normaalselt välja puhata? Noorte olümpial oli lihtsam, seal oli vaja määrida üks paar suuski, mitte kolm,” ütles Sildaru.

Lihashoolduse poolel saab Sildaru abi samuti Uus-Meremaalt. „Tal on küll praegu tihe graafik, aga täna (neljapäeval – A.K.) pidi ta saama mind ka enda juurde võtta.”

Big Airi hüpped peetakse Aspenis Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva kell 3.30. Rennisõit on kavas Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kell 3.30. Pargisõit toimub aga Eesti aja järgi kell 21.00 pühapäeva õhtul. Kõikidest neist sõitudest näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.