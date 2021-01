BLOGI | Big Airi hüpetel MK-debüüdi teinud Kelly Sildaru pääses tasavägise võistluse järel finaali

KREISCHBERGI MK-ETAPI KVALIFIKATSIOON

Sellega tänaseks lõpetame! Finaal toimub homme Eesti aja järgi kell 19.

Lõppjärjestus:

Kõik! Viimaseks hüppajaks oli Prusakova, kes ei suutnud tulemust parandada ning sai kokkuvõttes 11. koha. Seega on Sildaru kenasti homses finaalis!

Seitsmel sportlasel on veel viimane hüpe tegemata, kuid Sildaru koht finaalis peaks olema kindel! Ainult venelannal Lana Prusakoval on veel matemaatiline võimalus eestlannast mööduda, kuid see langetaks Sildaru kuuendaks, millest piisab samuti edasipääsuks.

Kümnekonnal võistlejal on veel viimane hüpe tegemata.

Sildaru saab kolmandas voorus kirja 76,60 punkti! Seega on tema tänased kaks paremat tulemust 82,40 ja 76,60 punkti, mis annavad kokku 159,00 silma ja hetkel viienda koha!

Teiseks tõuseb šveitslanna Giulia Tanno, kes kogub lõpuks 168,60 punkti. Nüüd on Sildaru kord!

Johanne Killi saab kolmandas voorus kirja 77,20 punkti, mis tõstab ta kokkuvõttes 164,40 silmaga teiseks. Sildaru on hetkel üheksas.

Sildaru on langenud juba kaheksandaks, hinnaline kuues koht jääb hetkel 6,80 punkti kaugusele. Eestlannal on aga võimalus veel tulemust parandada.

Sildaru on vahepeal langenud seitsmendaks, kuid temal on veel viimane hüpe tegemata.

Suurfavoriit Ledeux ei saanud kolmandas voorus tulemust kirja, seega jääb tema arvele 182,80 punkti. Kuna arvesse läheb kaks paremat tulemust, peaks prantslanna koht finaalis siiski kindel olema.

Alanud on viimane voor!

Hetkeseisuga hoiab Sildaru tublit viiendat kohta!

Eelnevalt jäi mainimata, et formaadis on toimunud muudatusi. Nimelt teevad kõik sportlased kahe hüppe asemel kolm ning arvesse lähevad neist kaks paremat tulemust.

15 sportlast on teise hüppe teinud, Sildaru hoiab jätkuvalt viiendat kohta.

Sildaru saab teises voorus kirja hoopis kõrgemad 82,40 punkti! Sellega tõusis ta hetkel 12 sportlase seas viiendale kohale, olles kogunud kahe hüppega 144,60 silma.

Nüüd on Sildaru kord taas.

Hetkeseis, kui 10 naist on kaks sooritust teinud:

Teises voorus ebaõnnestus totaalselt norralanna Eie, kes sai vaid 17 punkti kirja. Kokku on tal kolme vooruga 102,40 silma.

Suurfavoriit Ledeux on teinud juba teise soorituse, millega ta kogus 88 punkti. Kokku on tal kahe vooruga kirjas 182,80 silma.

Esimene voor on lõppenud. Ledeux on kindel liider 94,80 punktiga. Sildarule tõi sooritus avavoorus 62,20 punkti, mis annab talle hetkel 11. koha.

Vahepeal on korraliku tulemuse teinud kanadalanna Olivia Asselin, kes kogus 85,20 punkti ja läks neljandaks. Sildaru lükkas ta hetkel kümnendaks.

Hetkeseis, kui 15 sportlast on esimeses voorus tulemuse kirja saanud.

Sildaru saab avavoorus kirja vaid 62,20 punkti, millega ta läheb 11 võistleja seas kaheksandaks. Seega peab Sildaru teises voorus tulemust kindlasti parandama, et finaali jõuda.

Nüüd on Sildaru kord.

Šveitslanna Sarah Höfflin kogus 58,50 punkti, millega ta hoiab kaheksa sportlase seas hetkel seitsmendat kohta. Teiseks tõusis aga norralanna Johanne Killi (87,20).

Kuus sportlast on avavooru soorituse teinud, kindel liider on prantslanna Ledeux 94,80-ga.

Tuletame meelde, et Sildaru stardib 11ndana ja kokku on võistlustules 25 naist. Finaali pääseb aga kuus parimat.

Uus-meremaalase Margaux Hackketi tulemuseks jääb 61,80 punkti.

Nii ka on, prantslanna Tess Ledeux saab avavoorus kirja 94,80 punkti.

Kõikide eelduste kohaselt peaks võistlus nüüd mõne minuti jooksul ikkagi algama.

Tundub, et kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi alles kell 12.30. FIS-i kodulehel ja võistluse ametlikus programmis oli kellaajaks märgitud 11.30 (Eesti aja järgi), kuid sotsiaalmeedias on välja hõigatud kell 12.30. Samuti pole FIS-i kodulehel live tulemustes veel ühtegi skoori välja toodud.

Sildaru peaks rajale tulema 11ndana.

Kokku on täna stardis 25 naist, homsesse finaali pääseb neist vaid kuus.

