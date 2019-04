BLOGI | Ajalugu teinud Kelly Sildaru krooniti viiendat korda juunioride maailmameistriks!

Juunioride MM pargisõidus

Sildaru saab teise laskumise eest 92,20 punkti ehk paremaks jääb avalaskumise 92,80. Tiitel Sildarule.

Harwood samuti ei paranda ehk medalid on seged. Kelly Sildaru läheb viimasele laskumisele maailmameistrina.

13-aastane Orlova ei paranda ja talle jääb finaalis viimane ehk kuues koht.

Muir näitab hüpetel kõrget lendu, kuid esimesel hüppel paneb ta siiski külje maha ja kirja läheb 69,80 punkti. Esimese laskumise 81,00 hoiab teda teisel kohal.

Johansson teenib teise laskumise eest 44,20 punkti. Paremaks jääb avalaskumise 72,80, mis annab talle praegu neljanda koha.

66,40 silma Clarke'ile. Viiendalt kohalt kõrgemale see teda aga ei aita.

Skye Clarke alustab neidude teise ja otsustava vooruga.

Noormeeste finaali paremusjärjestus avalaskumise järel:

Noormeeste avavoorus on laskumine tegemata veel kahel sportlasel. Seejärel taas neidude kord.

Seis esimese laskumise järel:

Nüüd on noormeeste esimene sõit. Seejärel tuleb neidude teine laskumine.

Sildaru läheb 92,80 silmaga kindlaks liidriks.

Sildaru teeb oma esimese sõidu. Võrreldes konkurentidega on see teisest klassist. Hüpped on puhtamad ja kõrgemad ja reilid tehnilisemad.

Ameeriklanna Rell Harwood läheb 77,00-ga teiseks.

Venelanna Ksenia Orlova saab 53,80 silma ning on viimane ehk neljas.

Nüüd kvalifikatsiooni esikolmik. Seekordsel juunioride MM-il on asjad veidike tagurpidi ehk esmalt on üks reil, seejärel kaks hüpet ja lõpetuseks veel reilisektsioonid.

Britt Kirsty Muir teeb päeva parima tulemuse. Muir läheb 81,00-ga liidriks.

Kodupubliku ees võistlev Wilma Johansson läheb 72,80 silmaga liidriks.

Clarke saab avalaskumise eest 60,40 silma.

Võistlus on alanud. Esimene startija Skye Clarke.