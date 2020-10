Ypres Rally korraldajad on endiselt veendunud, et tänavune MM-etapp toimub

"Me töötame praegu täielikus koostöös valitsusasutustega - kulutame palju-palju aega COVID-19 ettevaatusabinõudele," teatas Ypres Rally pressiesindaja DirtFishile.

"Tasub märkida, et meie võistluseni jääb neli nädalat ja viimastel päevadel oleme näinud nakkusjuhtumite arvu aeglustumist. Rakendatud ja rakendatavad meetmed toimivad."

"Numbrid ja olukord, mis meil Flandria piirkonnas on, pole nii halvad kui riigi teistes piirkondades ja just see on peamine koht, kus ralli toimub. Nagu ma ütlesin, töötab meie meditsiiniesindaja kogu aeg selle kallal ja praegu tunneme, et olukord on kontrolli all. See muutub ja võib muutuda veelgi, kuid täna jätkame ettevalmistustega. Tervis ja ohutus jäävad meie prioriteediks number üks," lisas pressiesindaja.

Reedel tühistati Hemicuda Rally, mille keskus asub vaid 15 miili kaugusel Ieperi valla põhjaosast, kus toimub Ypres ralli. Põhjuseks toodi asjaolu, et valitsus oli keelustanud kõik amatöörspordi võistlused kuni 19. novembrini.

Belgias hetkeseisuga pealtvaatajaid profivõistlustele ei lubata. See keeld kehtib praegu samuti 19. novembrini ehk saab läbi päev enne Belgia MM-etapi algust.