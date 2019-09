WRC videomängu uus tulemine: uued etapid, rohkem katseid ja Ott Tänaku nahas kihutamine

Et tegu on WRC-sarja litsentseeritud tootega, saab kihutada kõigi tippsõitjate nahas, valida on võimalik kõigi tehasetiimide autode seast.

Lisaks on esindatud WRC 2 ja Junior WRC sarja autod ja sõitjad. Põhjalikult on uuendatud karjääri-versiooni - nüüd tuleb lisaks sõitmisele olla ka mänedžeri rollis.

WRC 8 on saadaval PC, Xbox One ja PlayStation 4 platvormidel, Nintendo Switchi konsooliga saab mängu mängida alates novembrist.