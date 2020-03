WRC töötaja andis Mehhiko MM-rallil positiivse testi

WRC Promoteri tiimi liige isoleeris end koheselt hotelli, kui tal ilmnesid koroonaviiruse sümptomid. Pärast arstidelt saadud kinnitust, et test oli positiivne, viidi töötaja Guanajuato haiglasse. Nakatunu on siiani Mehhikos arstide hoole all.

Viiruse saanud töötaja oli WRC Promoteri kinnitusel võistluste ajal vaid tiimi hotellis ja osales teleülekannete tootmise juures ega liikunud ringi näiteks rallipargis.

Kõigile WRC TV töötajatele, rahvusvahelisele autoliidule (FIA), rallimeeskondadele ja teistele osapooltele, kes võisid nakatunuga kokku puutuda, on sellest teada antud.

Kuna järgmine MM-etapp Argentinas, mis pidi toimuma aprilli lõpus, on edasi lükatud, peaks hetkeseisuga WRC-sari jätkuma 21. mail algava Portugali ralliga. Mingit kindlust selles osas mõistagi ei ole.