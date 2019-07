WRC tippsõitjad võivad Soome ralliks naasta MM-sarja

Itaalia meedia teatel soovib Citröen Soome ralliks panna esmakordselt tänavusel hooajal välja kolm autot. Kui seni on sõitnud WRC sarjas tänavu vaid Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi, siis kolmanda sõitjana võib Soomes starti pääseda Mads Östberg.

Östberg on tänavu sõitnud Citröeniga WRC2 Pro sarjas. Nüüd aga on võimalus, et Östbergi näeb esmakordselt pärast mullust hooaega taas WRC sarjas. Norralase jaoks on Soome ralli olnud võrdlemisi edukas, olles jõudnud seal kolmel korral poodiumile. Alles mullu oli Östberg Ott Tänaku järel teine.

Lisaks Östbergile võib Soomes võimaluse saada ka uus-meremaalane Hayden Paddon. Varasematel aastatel Hyundaid esindanud Paddoni vastu tunneb Soome meedia teatel huvi M-Sport, kes soovib mehele anda võimaluse ka tänavu tõestada end WRC-s. Hyundai teatas eelmine nädal üllatuslikult, et Rally Estonial ja Soomes sõidab Thierry Neuville'i ja Andreas Mikkelseni kõrval kolmandana iirlane Craig Breen.