WRC tippsõitja lükkas ümber kuulujutud Soome rallil osalemisest

"Kurb, aga tõsi. Ma ei osale Soomes ei WRC ega R5 klassis," sõnas Östberg sotsiaalmeedias. "See on minu lemmikralli ja mul on tõesti väga kahju, et pole võimalik Soomes startida."

"See oleks olnud minu 14. järjestikune Soome ralli. Praegu on aga hooaja seis selline, kus meeskond peab end koguma ning me töötamegi parasjagu arengute nimel. Vajame aega, et testida uusi osi, mis aitaksid jätkata häid esitusi," põhjendas norralane otsust rallist eemale jääda.

Östberg sõitis WRC sarjas viimati möödunud hooajal, tänavu on ta Citröeni esindanud WRC2 Pro sarjas. 31-aastane norralane on tänavu kahel etapil ka WRC üldarvestuses jõudnud punktikohale. Soome rallil on Östberg jõudnud kolmel korral poodiumile, viimati mullu, kus ta lõpetas Ott Tänaku järel teisena.