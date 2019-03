WRC tiitlivõitluses kaotusseisu jäänud Hyundai plaanib suvel suurt käiku

Kuigi Neuville suutis eelmisel hooajal viimase etapini tiitlimängus sees olla, on WRC ringkondades üha rohkem sahistatud, et Hyundai auto hakkab võrdluses konkurentidega - eriti Toyotaga - aeglaseks jääma.

Sel hooajal on kolm esimest etappi lõppenud kas Citroeni või Toyota võiduga ning ka meeskondlikus arvestuses, mida Hyundai tänavu eriti tähtsaks peab, ollakse alles kolmandal kohal, kuigi vahe liidri Toyotaga pole suur.

Portaali Autosport teatel töötab Hyundai selle nimel, et suvise Soome ralli eel ära kasutada koguni kaks homologatsioonijokkerit.

Tiimibossi Andrea Adamo sõnul teadis ta juba tööd vastu võttes, et aasta esimene pool saab olema raske. "Teadsin, et kuni juulini, kui saame uue homologatsiooni, saab meie töö olema olemasolevast maksimumi välja pigistamine. Hooaja avamisel ütlesin, et ma ei ole Jeesus Kristus ja minult ei oodata imesid - ning võin kinnitada, et neid pole ka vaja. Tarvis on hoopis pragmaatilist lähenemist."