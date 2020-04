WRC tiimid ei soovi Keeniasse minna, ralli korraldajad pole aga veel unistusi maha matnud

Keenia ralli osas on juba pikka aega arutatud turvalisuse küsimuste üle, ent viimast hoopi on üritusele andmas koroonaviiruse pandeemiast tingitud ülemaailmne eriolukord. Portaali DirtFishi teatel saabub otsus ralli saatusest sel nädalal. Isegi aga, kui FIA peaks mingil põhjusel otsustama, et ralli siiski toimub, siis võistkonnad pole nõus kohale minema.

Mäkineni sõnu, et ükski meeskond ei soovi tänavu Keenia rallil osaleda, kinnitas hiljem ka Hyundai pealik Andrea Adamo. "Minu töö on otsuste tegemine ja otsustamiseks on vaja selget pilti. Kui pilt pole selge, ei pane ma enda inimesi ohtu. Peame olema realistlikud ja ma pean oma töötajate eest hoolitsema. Kas me oleme kindlad, et saame juulis 90 inimest Keenia rallile saata? Praegu ma pole kindel."

Safari ralli peakorraldaja Kimathi siiski loodab, et võistlust õnnestub korraldada ning lisas, et suurimaks murekohaks on hoopis Euroopast Keeniasse tulevad WRC-sarjaga seotud töötajad. Kimathi vihjas, et ühe variandina on laual ka ralli edasi lükkamine "Kui olukord kiirelt ei parane, eriti Euroopas, on võistluse nihutamine võimalik variant. Selguse saame hiljemalt 17. aprilliks."