WRC tehasetiimidel keelati koroonakriisi ajal testimine

"See lühiajaline meede võeti kasutusele, et vältida ebavõrdsust WRC tehasetiimide vahel selle globaalse pandeemia ajal testivõimekuse osas. Testimise keeld peaks kestma 31. maini või kuni FIA ralliosakond kinnitab, et kõigil registreeritud tehasetiimidel on taas testimiseks võrdsed võimalused," teatas FIA pressiteate vahendusel.

DirtFish kirjutab, et praeguses eriolukorras oleks ilmselt ainult Toyotal võimalik oma autot edasi testida, Hyundai ja M-Sport ei tohiks aga oma masinaid ega töötajaid testialale või ükskõik millisele avalikule teelõigule vedada.