WRC tegi kummarduse koroonakriisiga võitlevatele Rally Estonia vabatahtlikele

Nimelt transpordivad Rally Estonia vabatahtlikud koroonaviiruse proovid kõikjalt Eestist Tallinnas asuvasse laborisse.

Tegutsetakse Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas ja Kohtla-Järvel ning Rally Estonia esindaja Tarmo Hõbe sõnul on oma abikäe ulatanud juba üle 100 vabatahtliku. Kõik neist on läbinud ohutuskoolituse ja kasutavad isikukaitsevahendeid.

"Eesti valitsus on aidanud meil korraldada suuri rahvusvahelisi üritusi ja nüüd on meie kord aidata. Meil on organisatsioon, mis on aastaid koos töötanud ja inimesed, kes on valmis aitama. Niisiis pakkusime, et meie meeskonnast võib olla abi võitluses Covid-19 viiruse vastu," rääkis Hõbe WRC lehele.

Ta lisas, et viimase kuue nädalaga on 35% Eestist tehtud testidest jõudnud laborisse just Rally Estonia vabatahtlike abil.