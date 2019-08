WRC supermänedžer Jouhki: Tänak oleks rumal, kui ta Toyotasse ei jääks

Samas vaagis Jouhki ka teiste Toyota sõitjate võimalusi jätkata tiimis järgmisel aastal.

"Arvan, et oleks väga imelik, kui Kris Meeke ei saaks Toyotast kinga," tunnistas Jouhki, kes hoolitseb ka Jari-Matti Latvala lepingute eest. "Latvalaga on keeruline, sest tema aasta algus polnud hea. Aga kui ta hooaja lõpus hästi sõidab, on võimalik Toyotas jätkata. Latvalat toetavad Toyota jaapanlastest ülemused ja see võib olla abiks."

Ühe Toyota WRC auto saab Jouhki sõnul enda käsutusse jaapanlane Takamoto Katsuta, kuid pole teada, mitu rallit ta sõidab. Kolme sekka, kes toovad tiimile meeskondlikke MM-punkte, Katsuta kuuluma ei hakka.