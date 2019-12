WRC-st lahkuv Škoda: ärge muretsege, me ei kao motospordist kuhugi

"Järgmine aasta on meie jaoks väljakutse teistsugune," rääkis Škoda tiimi pealik Michal Hrabanek Autospordi vahendusel. "Meil pole enam WRC-s tehasemeeskonda, aga jätkame siiski oma klientide toetamist."

"Oleme müünud üle 300 masina ja kliendid ootavad ikkagi teatud tasemel teenust: varuosadega varustamist, seadistuse osas nõustamist ja käigukastide ning mootorite uuesti üles ehitamist," jätkas Hrabanek. "Nii suure hulga autode müümine on suur vastutus ning me ei taha oma klientidele pettumust valmistada."

Miks aga Škoda tehasemeeskonnana ikkagi ei jätka? "Pärast ühte meie kõige edukamat aastat WRC2-s ei olnud enam põhjust tulla tagasi ja näidata, et auto on usaldusväärne ning konkurentsivõimeline. Teame, et meie tiim on võimeline võitma."

Hrabanek lisas, et nad annavad nüüd eratiimidele võimaluse võita, jäädes ise neid toetama. "Me ei astu tagasi, jääme ikka MM-sarja ja Fabia R5-autot edasi arendama. Ärge muretsege, Škoda ei kao motospordist kuhugi."