WRC-sarjas tulebki poolik hooaeg? Veel kaks etappi jäävad suure tõenäosusega ära

Põhjus on selles, et koroonakriisi tõttu on võistkondadel vähem raha, aga Uus-Meremaale ja Jaapanisse sõitmiseks kulub vahendeid oluliselt rohkem kui näiteks Euroopa etappide puhul.

WRC-sari peaks Uus-Meremaa etapi korraldamise tasuvusuuringu lõpetama mais ja pärast seda on õige pea oodata ametlikku teadet, et Uus-Meremaa ja Jaapani rallid jäävad tänavu ära.

Kui nii läheb, on tänavuse hooaja maksimaalne etappide arv üheksa, millest kolm on sõidetud. Kindlasti ei peeta tänavu Keenia ja Portugali rallisid.

Motorsport.com kirjutas lisaks, et tõenäoliselt jätkub MM-sari alles sügisel, muuhulgas plaanitakse edasi lükata ka augusti algusesse kavandatud Soome ralli.