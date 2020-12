WRC-sarja uue hooaja alguse kohal on suured murepilved

Mainekas ralliportaal DirtFish kirjutab, et Monte Carlo ralli korraldajad töötavad välja mitmeid erinevaid alternatiive, et spordisündmust õnnestuks ikka korraldada. Nimelt on Prantsusmaal alates tänasest jõustumas uued koroonapandeemiaga seotud piirangud, millega tuleb võistlus vastavusse viia.

"On võimalik, et oleme kolmanda viiruselaine keskel. Kui see nii on, siis minu arvates ei ole Monte Carlo ralli toimumise võimalused eriti suured," kommenteeris olukorda seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier. "Viimased ennustused teatavad, et pärast jõule ja aastavahetust, kus pole lihtsalt võimalik täielikult inimesi kontrollida, saab alguse viiruse uus laine."

"Ainus hea asi on, et aasta algusesse on planeeritud ainult kaks rallit ning seejärel on plaanis võrdlemisi pikk paus," lisas Monte Carlos seitsmel korral triumfeerinud prantslane. "Võib-olla annab see meile lootust, et asjaolud paranevad."

DirtFish kirjutab, et kuigi korraldajad peavad võistlusformaati piirangutele vastavalt kohendama ning publikut raja äärde ei lubata, siis tõenäoliselt Monte Carlo ralli siiski toimub.

Hoopis suuremad küsimärgid on aga Rootsi ralli osas. Ralliportaalides ja foorumites on juba mitu päeva räägitud kuuldustest, et hooaja teiseks etapiks planeeritud Rootsi ralli on ära jäämas.

Kuna pole näha, et viirus veebruariks oluliselt järgi annaks, ei paista, et raja äärde ka publikut lubada saaks. Ilma publikuta ei näe rootslased aga ralli korraldamisel majanduslikus võtmes mõtet.

Peakorraldaja Glenn Olsson avaldas, et loodavad selguse ralli toimumise osas majja saada teisipäeval.

WRC sarja promootorid ja FIA on välja töötanud ka varunimekirja etappidest, mida saaks kalendrisse lisada, kui esialgsed rallid peaksid ära jääma. Nimekirja kuuluvad hetkeseisuga Läti, Türgi, Belgia, Argentina, Itaalia (Monza) ja Kreeka. Väidetavalt on omad võimalused ka Põhja-Soomes toimuval Arctic Rallyl (14. - 16. jaanuar), mille korraldajavad peavad FIA ja WRC-sarja juhtidega läbirääkimisi.

2021. aasta WRC-sarja esialgne kalender: