WRC-sarja promootor: Lõuna-Eestis toimuv DirtFish Rally võib juba sel suvel olla MM-sarja etapiks

„Hindame kõiki võimalikke variante,“ sõnas Ciesla Rootsi telekanalile SVT Sport. „Vaatame, millal oleks võimalik etappe korraldada. Lisaks vaatame ka logistikat etappide vahel.“

Ciesla sõnul jälgitakse huviga mitut võistluspaika. „Meie vaateväljas on mitmed Euroopas asuvad võistluspaigad. Seejuures ka võistlused, mis ei ole praegu meie kalendris. On kohti, kus on toimunud kandidaatrallisid ning on ka neid, kellel on WRC promotsiooniralli kogemus,“ lisas Ciesla.

Teadupärast oli mullune Rally Estonia esimeseks ralliks, millel oli WRC promotsiooniralli staatus. „Eesti on kindlasti meie nimekirjas. Nad on teinud varasemalt head tööd,“ kiitis Ciesla.

„Eestis käinud WRC-tiimid on olnud väga rahul. Eestlastel on pikad kogemused võistluste korraldamisel. Lisaks on neil üks Euroopa paremaid fännikultuure. Nad täidavad kindlasti meie nõudmised ning võib olla näeme neid juba sel aastal MM-sarjas,“ märkis Ciesla.

Sel hooajal on seni sõidetud kolm MM-etappi ning varasemalt on välja öeldud, et MM-tiitel antakse välja olukorras, kus peetud on vähemalt seitse etappi ehk veel tuleks kihutada neljal rallil.

Koroonaviiruse tõttu on juba tühistatud Portugali, Keenia, Soome, Uus-Meremaa ja Walesi rallid. Lisaks on edasi lükatud Argentina ja Sardiinia etapp. Praeguseks on juba üsna kindel, et Lõuna-Ameerikasse tänavu enam sõitma ei hakata ehk ära jääb ka Argentina võistlus.

Praegu on seega kalendris ainult veel Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid. Türgis on jätkuvalt koroonaviirusega probleeme ning sakslased on märkinud, et publikuta nemad rallit ei korralda. Jaapanisse ei taha sõita aga tiimid, kuna sel aastal on eelarvega üsna kitsas. See on ka põhjuseks, miks WRC sarja promootor on asunud otsima uusi MM-etappide korraldajaid.

Rally DirtFish toimub tänavu 7.-8. augustuni Lõuna-Eesti teedel. Ralli keskuses on Otepää. Praeguseks on Hyundai tiim juba teatanud, et nende ridades on kindlasti WRC-autodega starti tulemas Ott Tänak ja Thierry Neuville.

Kuigi esialgu oli planeeritud Rally DirtFish 24. - 25. juulile, otsustas korraldusmeeskond selle lükata edasi kahel põhjusel. Esiteks loob see lisaaeg meie välisvõistlejatele ja tiimidele paremad eeldused COVID-19-st tulenevate reisipiirangute ja karantiinitingimuste leevenduseks ning teiseks Soome WRC etapi korraldajate otsus selleaastane võistlus ära jätta.