WRC-sarja promootor: hooaja jätkumise osas on palju küsimärke, augustis astub ametisse uus juht

Alates 2013. aastast selles ametis olnud Ciesla pidi praegusest töökohast taanduma aprilli lõpus, kuid koroonakriisi tõttu pikenes tema töösuhe juuli lõpuni. Seega saab WRC-sarja promootor augustis endale uue juhi ning järgmine MM-ralli sõidetakse juba uue juhi pilgu all. Praegu käib jätkuvalt konkurss tegevdirektori leidmiseks.

Samal ajal teeb Cielsa tõsiselt tööd ka hooaja jätkumise osas. Mehe sõnul hakkavad asjad tõenäolisemalt selgemaks saama juuni alguses. Järgmiseks kuuks peaks olema selge, mis saab augusti algusesse planeeritud Soome rallist ning millised plaanid on septembri alguses toimuma pidava Uus-Meremaa etapiga.

„Kui meil on need otsused olemas, siis hakkavad ülejäänud pusletükid ise paika loksuma,“ arvas Ciesla. „Seejärel peaksime leidma kalendris sobivad ajad ka edasi lükatud rallidele. Eesmärgiks on jätkuvalt võimalikult paljude rallide korraldamine.“

„Palju sõltub sellest, millist informatsiooni saame WHO-lt ning kohalikelt võimuesindajatelt. Ainult nende info põhjal saame edasi liikuda. Me ei tea ju jätkuvalt, kas mõnda riiki meid lubatakse või mitte.“

Sel hooajal on seni peetud kolm rallit (Monte Carlo, Rootsi, Mehhiko), kolm rallit on tühistatud (Tšiili, Portugal, Keenia), kaks rallit on edasi lükatud (Argentina, Sardiinia) ja kuus võistlust on veel kalendris kirjas (Soome, Uus-Meremaa, Türgi Saksamaa, Wales, Jaapan).

