Reedel allkirjastati Tallinnas koostööleping sel suvel WRC-promoralli korraldamiseks. Peale selle sai allkirjad vastastikuse mõistmise memorandum, mille lõpptulemusena võiks Rally Estoniast ühel päeval sirguda MM-ralli. Maarjamaale saabunud WRC-sarja promootor Oliver Ciesla tõdes, et see annab Eestile võimaluse olla suure rallimaailma osa.

Tulevikku vaadates tõdes Ciesla, et tung MM-etapi korraldajaks saada on väga suur ja eelkõige tuleb valikuid tehes jälgida autotootjate huve. Eesti Päevaleht uuris, kui reaalne on korraldada Lõuna-Eestis lõpuks ka WRC-etapp.