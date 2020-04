WRC-sarja ootab ees oluline muutus

Praegu võivad meeskonnad kasutada hooaja jooksul ühe masina kohta kolme mootorit. Ralliportaali DirtFishi teatel soovib Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) alates 2022. aastast vähendada seda kahe peale.

"Praegu on üldine kokkulepe selle osas olema, aga saan öelda, et meie idee on tulevikus veelgi edasi liikuda," avaldas FIA rallidirektor Yves Matton. "Esimesed sammud tulevad 2022. aastal, kuid tulevikus tahame veel kaugemale minna."

Kas see tähendab, et tulevikus saab ühe WRC auto peal kasutada hooaja jooksul vaid üht mootorit? "See oleks unistus, aga esimene samm oleks... Ma ei saa numbreid välja hõigata, sest siis saaksite kirjutada häid lugusid, kuidas kõik meeskonnad selle üle kurdavad," sõnas Matton.