WRC-sarja naasev Breen: lähen Hyundaile punkte tooma

Breen sõitis viimati autoralli MM-sarjas möödunud hooajal, kuid iirlasel ei õnnestunud uueks hooajaks ühegi meeskonnaga lepingut sõlmida. Nüüd on 29-aastane iirlane MM-sarjas tagasi, aga mitte Citröenis, kus ta viimased aastad sõitis, vaid hoopis Hyundais.

Vaatamata WRC lepingust ilma jäämisele on Breen siiski tegus olnud ja osalenud tänavu erinevate meistrisarjade peale kokku kaheksal ralli, millest kuus on ta ka võitnud.

"Kui möödunud aasta lõpp läks nii, nii nagu ta läks, siis otsustasime koos Paul Nagle'ga (kaardilugeja - K.R) teha kalendri rallidest, millest osa võtame," rääkis Breen WRC kodulehele antud intervjuus. "Tahtsime teha rallisid, mis meile sobivad, aga seal olnud üritused polnud otseselt prioriteediks. Kohe, kui tekkis võimalus naasta WRC sarja, hakkasime ainult sellega tegelema."

"Hakkasime Soome rallist vaikselt kõnelema Sardiinia etapi ajal," avaldas iirlane. "On suurepärane võimalus töötada koos Hyundaiga, mis on väga ambitsioonikas meeskond. Olen siin selleks, et võistkonnale üldarvestusse punkte juurde tuua."

Breen lisas, et on rahul ettevalmistusega, mis ta saab teha Soome etapi jaoks. "Saan testipäeva Soome ralliks ja sealt edasi liigume Tartusse Rally Estoniale. Sellest on raske rohkem paluda. Juba see näitab, missugused ambitsioonid Hyundail on ja kuidas nad kogu hooaja on töötanud, et võita mõlemad MM-tiitlid."

Kas Breeni võib näha ka pärast Soome rallit sõitmas WRC klassis? "Praegu on mul kokku lepitud need kaks võistlust. Keskendun praegu ainult neile, aga tean, et need on head võimalused tõestada end tuleviku jaoks."