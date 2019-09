WRC-sarja kuum teema. Tänak: variante on rohkem kui üks. Mäkinen: lepingu sõlmimisega pole kiiret

Viimaste kuude jooksul on Ott Tänaku võimaliku lepingu kohta levinud palju spekulatsioone. Jutud ei vaibu enne, kui asi selge ja rallimehe järgmise hooaja töökoht ametlikult välja kuulutatud. Mõistagi oli see peamine jututeema ka eile õhtul startinud Türgi MM-rallit kajastavate ajakirjanike hulgas. Üksteise käest uuritakse, kas keegi on kuulnud siseringist mõnda uut infokildu ja milline valik võiks olla kõige tõenäolisem.

WRC-sarjas osalevate tiimide juhid on aga kidakeelsed ja annavad välja väheütlevaid sõnumeid. „Mul pole selle teema kohta palju ütelda. Loomulikult oleme Tänaku lepingut arutanud, kuid leiame, et sellega pole nii kiiret,” sõnas Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen Eesti Päevalehele. „Praegu on alles septembri esimene pool ja meil on palju aega ettevalmistuseks.”