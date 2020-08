WRC-sarja kalender võib saada juurde põneva täienduse

Praeguse plaani kohaselt on sel hooajal veel kavas neli rallit. Hooaeg jätkub järgmisel nädalal toimuva Rally Estoniaga, seejärel ootavad ees Türgi ralli (18. - 20. sept) ja Itaalia etapp (8. - 10. okt). Sardiinia ralli pidi algselt toimuma kolm nädalat hiljem, aga tänu Saksamaa võistluse ärajäämisele toodi see varasemaks. Hooajale pannakse punkti Belgia MM-ralliga (19. - 22 nov). Saksamaa meedia teatel kaalub WRC sari aga veel üht täiendust, kui läbirääkimisi peetakse Horvaatia etapi korraldajatega.

Kuigi Horvaatias on teatud piirkondade kohta väljastatud reisihoiatused, on FIA rallidirektor Yves Matton lootusrikas, et väike ime õnnestub siiski korda saata. "Oleme lähedal kokkuleppele Horvaatiaga, kuid kõik on veel lahtine. Kahe kuuga WRC ralli korraldamine on tõeline mammutülesanne," sõnas ta.

Sarnaselt Horvaatiale on reisihoiatus väljastatud ka Türgi osas. "Me ei muretse sellepärast," jätkas Matton. "Ettevalmistused jätkuvad planeeritult ning FIA on koroonaviiruse pandeemiaga seoses väga hästi informeeritud."

Horvaatia ralli toimus viimati 2018. aastal. Aastate jooksul on see mitmel korral kuulunud Euroopa meistrivõistluste kalendrisse.