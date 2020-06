WRC-sarja juht usub, et sel hooajal antakse tiitel välja

„Ma usun, et see on reaalne eesmärk. Saksamaa, Türgi ja Jaapani etapid on ikka jõus ning ma loodan, et need ka jäävad nii püsima,“ sõnas WRC-sarja juht Oliver Ciesla SVT Spordi intervjuus. „Lisaks on meie ülesanne ka otsida alternatiive tühistatud rallidele,“ lisas Ciesla.

Itaalia autoralli etapp oleks pidanud toimuma juuni alguses, kuid see lükati epideemia tõttu edasi. Praegu on kavas Sardiinia ralli pidada sügisel mõne tühistatud etapi asemel.