WRC-sarja järgmise hooaja kalendri kohta paljastus taas uusi detaile

Mõningaid detaile on seni ikka avalikkuse ette tulnud ning rallit.fi kirjutab nüüd, et paika on saanud Safari ralli toimumise aeg. Keenias toimuv etapp naaseb MM-sarja pika pausi järel ning tuleval aastal kihutatakse seal 16.-19. juulini.

Lisaks Keeniale on järgmisel aastal uue etapina kavas Jaapani ralli. Oma koha peab suure tõenäosusega loovutama Korsika. Seni on räägitud, et ohus on ka Saksamaa ja Türgi rallid, kuid viimase info kohaselt jääb oma kohast ilma hoopis Kataloonia etapp.

Praegus sõidetakse Kataloonias nii asfaldil kui ka kruusal. Viimaste väidete kohaselt kaotab Kataloonia aga aastaks oma koha ning naaseb 2021. aastal ainult asfaldirallina.

Kuulujuttude kohaselt toimub võrreldes tänavusega järgmise hooaja kalendris üks muudatus veel. Oma koha kaotab väidetavalt Austraalia ralli ning teda asendab Uus-Meremaa.