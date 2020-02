WRC-sarja 2021. aasta kalender tuleb välja ootamatult vara, küsimärke on veel palju

"Kõik saab juunis selgeks. Tegemist on ralli maailmameistrivõistlustega, seega tahame, et etappe toimuks Euroopas, ideaalis ka Lähis-Idas, Aafrikas, Aasias, Okeaanias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas," ütles rahvusvahelise autoliidu president Jean Todt portaalile DirtFish.

Viimast aastat ametis olev WRC-sarja promootor Oliver Ciesla heitis 2021. aasta kalendrile pisut rohkem valgust.

"Oleme juba kokku leppinud, et Hispaania etapp tuleb tagasi. Tahaksime, et etapp toimuks ka Prantsusmaal - juhul, kui nad pakuvad välja atraktiivse toimumiskoha. Neil on praegu töös erinevaid variante. Tahaksime naasta ka Austraaliasse. Taaskord, tegu peaks olema atraktiivse paigaga. Tšiili ralli toimumine sõltub nende poliitilisest olukorrast," lausus Ciesla.

2021. aastaks kaotab kindlasti koha Uus-Meremaa ja ilmselt Saksamaa.

Ciesla käis eelmisel nädala Horvaatia pealinnas Zagrebis, et arutada võimalikku Horvaatia etapi toimumist. Välistada seda ei saa, sellel sügisel peaks seal toimuma WRC kandidaatralli.