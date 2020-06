WRC-sarja 2021. aasta esialgses kalendris on vaid üheksa rallit

Praeguse seisuga on 2021. aasta kalendris vaid üheksa etappi. Nendeks on Monte Carlo, Rootsi, Portugal, Soome, Keenia, Hispaania, Itaalia, Jaapan ja Austraalia. Kuupäevi pole veel kinnitatud.

Portaali DirtFish andmetel on suurim võimalike etappide arv 12, tosina rallini jõudmise on eesmärgiks seadnud WRC-sarja promootor. Tiimid nõuavad aga kulude olulist vähendamist ja soovivad, et kalendris oleks vaid kümme etappi. Võrdluseks, tänavu oleks pidanud toimuma 13 MM-rallit.

Viimastel aastatel MM-sarja kavas olnud etappidest jääksid praeguse seisuga tühjade kätega Mehhiko, Argentina, Tšiili, Türgi, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Lisaks veel Uus-Meremaa, mis oleks pidanud tänavu rallikarusselli naasma.

DirtFishi ajakirjanik David Evans pakkus, et kümnes koht võiks ajaloolistel põhjustel minna Suurbritanniale, aga reaalsuses osutub valituks ralli, mis suudab FIA-le ja WRC promootorile teha parima pakkumise.

Eestit vähemalt praegu 2021. aasta võimalike kandidaatide nimekirjas pole.