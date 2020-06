WRC sari võib tänavu jõuda legendaarsele Spa vormelirajale

Ott Tänaku tiimikaaslase Thierry Neuville'i kodumaal sõidetav Ypres Rally on ERC sarja kalendris 1.-4. oktoobrini. Läbirääkimised käivad ka WRC promootoriga ning portaali DirtFish andmetel on need kulgemas vägagi positiivselt.

Belglaste plaanid on tänavu eriti põnevad, sest ralli punktikatse kavatsetakse läbi viia legendaarsel Spa vormelirajal, kasutades selleks nii ringraja kuulsamaid kurve nagu Eau Rouge ja La Source kui ka lähedalasuvaid teid.

"On suur au, et meid nähakse kui ühte võimalikku WRC etappi 2020. aastal. Sellega väärtustatakse meie sadu vabatahtlikke ja klubi liikmeid, kes on end iga-aastaselt isetult meie ralli korraldamisse pühendanud. See on tunnustus kogu meie tiimile. Ypres rallit on aastaid kiidetud korraldamise kvaliteedi, kogemuse ja turvalisuse poolest," ütles ralli korralduskomitee liige Jan Huyghe.

Üks põhilisi küsimusi, mis belglastel tuleb lahendada, puudutab koroonaviirust ja pealtvaatajate raja äärde lubamist. "Oleme vaadanud, kuhu fännid võiksid minna, milline on katsete järjestus, kuidas nad katselt katsele saavad ja kuhu nad võivad end sisse seada Spas," lisas Huyghe.

"Oleks fantastiline tuua WRC Belgiasse ning selleks on praegu ka hea hetk, kuid meil on vaja lühikese aja jooksul veel palju planeerida ja teha. See koroonaviiruse olukord pole kellegi jaoks idaalne. Me peame olema valmis mõtlema natuke teisiti ja mõistma, et kui me tahame, et WRC hooajast asja saaks, peame me minema vahel teises suunas, kui me muidu harjunud oleme."