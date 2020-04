WRC-sari seisab silmitsi suure murega: kas M-Spordi ja Hyundai jätkamine on ohus?

Teatavasti võetakse kahe aasta pärast WRC-s kasutusele hübriidtehnoloogia. Suurim hirm on aga, et koroonaviiruse pandeemia tõttu tuleb selle kasutusele võtmine edasi lükata. Nii F1-sari kui NASCAR on juba planeeritud suured reeglimuudatused edasi lükanud. DirtFishi ralliportaali teatel võib see aga omakorda tähendada, et Hyundai ja M-Sport ei soovi enam WRC-sarjas jätkata. Nimelt on mõlemad meeskonnad andnud märku, et 2022. aastast on vaja jätkata alternatiivenergiaga.

"Koroonaviiruse reaalne mõju saab meeskondadele, varustajatatele ja FIA-le (Rahvusvaheline Autospordiliit) selgeks järgmiste nädalate jooksul," rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler DirtFishi vahendusel. "Me ei tea, missugused piirangud erinevad valitsused seadnud on ning kuidas praegune olukord edasi võib areneda."

Praegu töötavad meeskonnad koos Saksamaa firma Compact Dynamicsiga, et arendada lõpuni välja uute jõuallikate ja akude disain, mida saab parimal juhul tänavuse hooaja järel testida.

Fowleri sõnul on raske midagi ennustada. "Tuleb võtta asja positiivselt ning anda endast parim, et kõik töötaks, aga praegu on millegi planeerimine võimatu. Me lihtsalt ei tea, mis juhtuma hakkab.