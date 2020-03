WRC-s töötuks jäänud ralliäss leidis uue väljakutse

Kogenud norralane kihutab PTR meeskonnas Volkswagen Polo GTI R5 roolis. PTR meeskonna omanikuks on Belgia ralliäss Pieter Tsjoen.

"Ma ootan väga Spa Rally starti," sõnas Mikkelsen Belgia meedia vahendusel. "See on ralli, mida ma pole kunagi lõpetanud, sest kui Rally van Ieper välja jätta, pole ma kordagi Belgias käinud. Olen aru saanud, et teed on sellisel aastaajal väga mudased ja keerulised, aga see teebki asja huvitavaks!"

"Mul on väga hea meel, et saan startida ühe oma parima sõbra Thierry Neuville'i kodumaal," jätkas norralane. "Ma töötan jätkuvalt WRC-sarja naasmise nimel ning loodan, et see varsti ka õnnestub."

30-aastane Mikkelsen pidi mullu tegema autoralli MM-sarjas kaasa täishooaja, aga Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo karmide vangerduste tõttu pidi norralane lõpuks kolmest etapist loobuma. Kuigi Mikkelsen lõpetas üldarvestuses korralikul neljandal kohal, siis tänavuseks aastaks see kohta MM-sarjas siiski ei toonud.