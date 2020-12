WRC-s töötuks jäänud Kris Meeke on tuttava tiimi abil pööranud karjääris uue lehekülje

Põhjaiirlane osaleb kõrberallil Zephyri masinaga, mille valmistab ette meeskond PH Sport. Kui WRC-s oli Meeke'i kaardilugejaks viimati britt Sebastian Marshall, siis Dakari rallil teeb ta koostööd hollandlase Wouter Rosegaariga.

"WRC-s keerleb kõik kaelamurdva kiiruse ümber. Sa usaldad täielikult legendi ning oled läbitavat teed varasemalt analüüsinud. Tänapäeval on WRC sprint, seega on see (Dakar) hoopis teistsugune," võrdles Meeke portaali DirtFishi vahendusel kaht võistlust. "Dakari rallil tuleb silmi hoopis rohkem kasutada, et maastikku lugeda ning just siin tulevad mängu ka kogemused."

Meeke'i sõnul läheb ta Dakari rallile vastu tagasihoidliku meeleoluga. "Mehed, kes on seda 5, 10 või 15 korda teinud, oskavad takistusi ette näha. Minu jaoks on see suur väljakutse," tõdes ta. "Tulen siia tagasihoidlikult. Kuigi olen võib-olla tuntud oma kiiruse poolest, siis see on hoopis teine mängumaa. Debütandina on ainus eesmärk ühes tükis finišisse jõuda ja tulevikuks kogemusi saada."

Meeke teeb koostööd tiimiga PH Sport, millega tal on palju meeldivad kogemusi. Ta tegi tiimiga koostööd 2016. aastal WRC-sarjas. Toona võitis kogenud rallisõitja kaks etappi. "Neil on WRC-s suur ajalugu ja nad aitasid mul Citröeni masinat ette valmistada 2016. aastal, mis oli ilmselt mu edukaim hooaeg. Mul on nende meestega töötamisest väga head mälestused. Me oleme justkui üks perekondlik meeskond," rääkis ta.

Meeke'i arvele jäi WRC-s lõpuks viis võitu. Viimati osales ta sarjas 2019. aastal, kui tegi Toyotaga kaasa täishooaja. Korra poodiumile jõudnud ralliäss tänavuseks hooajaks sarjas enam kohta ei teeninud.

2021. aasta Dakari ralli sõidetakse Saudi Araabias 3. - 15. jaanuarini.