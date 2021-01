WRC-s päästerõnga saanud soomlane: minusugune sõitja ei peaks ise koha eest maksma

"Oleme püüdnud välja mõelda, millega järgmisel aastal sõita. Praegu pole tegelikult enam midagi öelda. Loomulikult on eesmärk WRC töökoht. Oluline oleks sarja edasi jääda ja saada häid tulemusi ning võita vähemalt meeskonnakaaslasi. Siis saaks aasta hiljem vaadata, kuhu rallimaailm liigub ja kas pärast seda on mingeid võimalusi," rääkis Suninen enne jõule portaalile Rallit.fi.

"Olukord M-Spordis pole just maailma parim," kommenteeris loetud nädalad tagasi olukorda Sunineni mänedžer Timo Jouhki. "Teemu osas käivad veel läbirääkimised, aga midagi kindlat ma öelda ei saa."

Kolmapäeval avalikustati, et Suninenil on ka uuel hooajal koht WRC-s olemas. Tõsi, täishooaega ta WRC-s ehk Rally1-sarjas kaasa ei tee. Teist autot hakkab ta jagama prantslase Adrien Fourmaux'ga. Põhiprogrammi teeb kaasa vaid britt Gus Greensmith.

26-aastane soomlane rääkis nüüd portaalile Rallit.fi pikemalt uue lepingu tagamaadest. "Oli teada, et Malcolm Wilsonil (M-Spordi mänedžer - toim) oli soov ja huvi jätkata koostööd. Ühtlasi oli selge, et M-Spordil pole üldse raha," tõdes Suninen. "Isiklikult tundsin aga, et ma ei pea ise maksma pool miljonit või miljon eurot, et saaksin meeskonnas sõita. Hoopis vastupidi, tundsime, et sellisel tasemel rallimees peaks saama palka sõitmise eest."

Rallimänedžer Jouhki ja tema abilised suutsid panna kokku sellise võrgustiku, mille abil sai Suninen tänavuseks hooajaks sõitjakoha ning saab oma töö eest ka palka. Suninen lisas, et ei muretsenud ise kordagi tuleviku pärast. "Loomulikult sain aru, et ajad on rasked, kuid teadsin, et pole ka eriti sõitjaid. Samal ajal peab aga olema rallimees, kes aitaks autot edasi arendada."

Seega on Sunineni üheks ülesandeks tänavusel hooajal aidata arendada edasi 2022. aasta M-Spordi masinat. Teatavasti võetakse siis sarjas kasutusele hübriidtehnoloogia. "Samas on jätkuvalt oluline näidata häid tulemusi ning olla vähemalt tiimisiseselt esinumber," tõdes ta.

"Malcomil polnud samuti lihtne, sest tal polnud just ülihäid valikud. Oleks olnud tore, kui Esapekka Lappi oleks jätkanud tiimis ja aidanud masina arendamisele kaasa, kuid olukord on, nagu ta on," lisas Suninen nüüdseks juba endise tiimikaaslase kohta.