WRC-s jätkav Soome ralliäss: sellises olukorras polnud midagi kindlat

25-aastase Sunineni jaoks on peagi algav hooaeg teine täispikk aasta WRC-sarjas. Möödunud aastal saavutas ta üldarvestuses 9. koha, tema parimaks tulemuseks jäi Sardiinia ralli teine koht.

"See oli tohutu kergendus," rääkis M-Spordis jätkamisest Suninen. "Tunnen, et mul on veel palju anda rallimaailmas. Usun, et mul on veel ruumi arenguks ja eesmärk on liikuda tasemelt ainult üles."

"Tahan võrreldes eelmise aastaga edasi areneda. Kui ma suudaksin hooaja algusest saadik sujuvalt sõita ja häid tulemusi tuua, oleks hea. Loomulikult tahaksin poodiumile jõuda ning mõnel etapil ka võidu eest heidelda."

"See on väga huvitav olukord. Siiamaani on vähemalt ideede ja mõtete jagamine omavahel olnud lihtne," kirjeldas Suninen koostööd kaasmaalasest tiimikaaslase Lappiga. "Usun, et see on korralik algus heale meeskonnatööle."

Eelmise hooaja järel tabas WRC-sarja valus löök, kui selgus, et Citröen tänavusel aastal sarjas kaasa ei löö. "Oleme koos Esapekkaga väga rahul, et meil on koht WRC-s olemas. Sellises olukorras pole midagi kindlat. Oli karm näha, kuidas nii palju häid sõitjaid jäi lihtsalt turule. Ükski neist pole halb mees, hoopis vastupidi. Nad kõik kuuluvad maailma esikümnesse."

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab juba vähem kui kolme nädala pärast. Hooaja avaetapp sõidetakse Monte Carlos 23. - 26. jaanuarini.