WRC reporter Colin Clark: Tänak mõtleb tõsiselt M-Sporti naasmisele

"Tundus, nagu kõik märgid näitaksid selle suunas, et ta jääb Toyotasse. Ja miks mitte? Meeskonna eelarve on suurim, auto on suurepärane ja tiim kõige dünaamilisem. Alati ei ole aga asi selles - sõitjad tahavad ennast ka mugavalt tunda. Nägime, et Markko Märtin räägib ka Hyundaiga, aga nii Ott kui Markko käisid ka M-Spordiga rääkimas," jutustas Clark.

"Malcolm Wilson [M-Spordi juht] ütles midagi väga-väga huvitavat. Ta sõnas, et me pole veel sellises positsioonis, et midagi välja hõisata. See viitab minu meelest sellele, et läbirääkimised Tänaku ja M-Spordi vahel on tõsised, väga tõsised. Muidugi tähendab see, et Fordi finantsiline toetus peaks olema senisest tunduvalt suurem - nad peavad panustama auto arendusse."

Tänaku võimalik tiimivahetus tekitaks Clarki sõnul ka palju muud huvitavat. "Mis saab teistest? Tommi Mäkinen ütles, et ta on väga huvitatud Dani Sordost. Mis saab Craig Breenist? Kas Hayden Paddon leiab endale MM-sarjas kodu? Mikkelsen? Kõik oleneb sellest, mida Tänak otsustab."