WRC promootor: Korsika etapi asemel saaks korraldada maailma suurima MM-ralli

Läbirääkimised WRC järgmise hooaja kalendri suhtes jätkuvad ning 14 etapi seas on tõsise löögi all Korsika ralli - praeguse seisuga võib eeldada, et selle asemel saab koha kalendris Jaapan.

Ciesla kohtus märtsis Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) presidendi Jean Todtiga, et uue aasta kalendrit arutada ning mõistagi tuli arutlusele ka Korsika koht.

"Ma ei kavatse ühegi meie etapi kohta midagi negatiivset öelda," sõnas Ciesla Autospordile, kuid tema käest Korsika ralli tuleviku kohta küsiti. "Ma ei taha seda teha - korraldajad tegid suurepärast tööd. Sellise kvaliteediga rallit oleks vägev näha Prantsusmaa mandriosal - see oleks ilmselt maailma suurim ralli."

Ciesla sõnul oleks mandriosale võimalik meelitada rohkem pealtvaatajaid kui Korsika saarele, kuhu on väljastpoolt võrdlemisi keeruline jõuda. "Prantsusmaal on nii palju inimesi, kes oma kangelasi toetavad - suudaksime sinna meelitada pool miljonit pealtvaatajat, mis oleks Euroopa standardite järgi vägev. Hoolimata saare ilust saame kõik aru, et Korsikal ei ole see võimalik."

Korsika ralli peakorraldaja Dominique Serieysi sõnul on Korsika etapp kohalikule majandusele üheksa miljoni euro suurune süst. "Mõned teised etapid riikides, mille majandus ei ole nii suur kui Prantsusmaal, suudavad majandusele anda 50 miljoni euro suuruse süsti. Ma vaatan alati, kuidas saaksime veel paremaks saada."