WRC promootor: koroonaviirus võib kärpida ka järgmise hooaja kalendrit

Intervjuus ajakirjale Autosport ütles Ciesla, et ta poleks põrmugi üllatunud, kuid ühe-kahe ralli korraldajad majandusraskuste tõttu järgmisel aastal pausi tahaksid võtta.

"See poleks üllatus, kui üks-kaks rallit, mille me järgmiseks aastaks oleme kalendrisse kavandanud, küsiksid meilt pandeemiast tingitud rahapuuduse tõttu pausi," sõnas ta.

Tänavuse hooaja kohta ütles Ciesla, et WRC promootor ootab rallide ärajätmise otsusega viimase hetkeni ning kui vähegi võimalik, üritatakse rallidele leida uued kuupäevad.

"Enne otsuse tegemist peame me selgeks tegema, kas me saame reisida. Ehk millised on reeglid riikides, kus me peame sõitma - Soomes, Saksamaal, Inglismaal, Türgis, Jaapanis ja Itaalias. Kuid mõelda tuleb ka võimalikele piirangutele oma riiki tagasi saamisel, võimalikele karantiinidele," arutles Ciesla.

"Vaatame, kuidas asjad järgnevatel kuudel kujunevad ja teeme siis septembri, oktoobri ja novembri kohta otsuseid. Oleme sunnitud nendega ootama viimase minutini. Tahame vältida rallide liiga vara tühistamist. See oleks kõige halvem asi. Aga meil on ühtlasi vaja aega, et organiseerida materjali logistika. Euroopas on see lihtsam, väljaspool keerulisem."

Järgmisena on kavas augustikuus toimuma pidav Soome ralli, kuid õhus on variant, et see lükatakse edasi septembrisse või oktoobrisse.

Küsimusele, kui palju rallisid WRC on võimeline tänavu korraldama (lisaks juba toimunud kolmele etapile), vastas Ciesla: "Kui ma pean ütlema, mis minu soov on, siis ma ütleksin seitse kuni üheksa. Aga reaalsus on see, et kui me saame teha neid nelja ja kuue vahel, on see juba väga hea."