WRC promootor ja meeskonnad jäävad uue hooaja kalendri osas eriarvamusele. FIA rallijuht: kindlast arvust on veel vara rääkida

Praeguseks hetkeks on uueks hooajaks paika pandud üheksa rallit. Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA rallidirektor Yves Matton vihjas, et etappe võiks olla rohkem. "Praegusel kriisil on olnud suur mõju autotootjatele ning nende motospordiosakondadele, lisaks ka eratiimidele ja -sõitjatele. Seega uurime kõiki erinevaid võimalusi, et proovida kulusid järgmiseks aastaks kärpida," rääkis Matton DirtFishile. "See ei tähenda kohe, et kärbime etappide arvu 14 pealt kümnele."

"Meil on olemas strateegia, mille kohaselt kalendri paika paneme, kuid praeguses olukorras peame selle ehk üle vaatama," jätkas Matton. "Praegu on siiski liiga vara kindlast arvust rääkida. See on keeruline, sest väiksem arv etappe tähendab ühtlasi väiksemat tulu. Parim oleks korraldada võimalikult väikse raha eest võimalikult palju etappe. Seega töötamegi erinevate variantide kallal, et vähendada MM-sarja kulusid."

Samal ajal peavad osapooled oluliseks WRC-sarja globaliseerumist. "Geograafilisest aspektist sihime globaalset jalajälge, kuigi peame selle võib-olla praeguse kriisi tõttu ümber hindama. Globaalne laienemine pole ainult FIA, vaid ka autotootjate eesmärk. Nad soovivad osaleda nii Hiinas, Põhja-Ameerikas, Venemaal ja tulevikus näiteks ka Indias."