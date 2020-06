WRC plaanib ühist testimist Akropolise ralli radadel

Portaali DirtFish andmetel võivad esimesed ühistestid toimuda juba augustis või septembris Kreekas legendaarse Akropolise ralli kiiruskatsetel. Konkreetne testiaeg sõltub sellest, millal 2020. aasta hooaeg uuesti algab.

Ettepaneku ühistestimiseks on teinud WRC meeskonnad. M-Spordi boss Richard Millener käis sellise mõtte välja aasta tagasi.

"Praegu me läheme testima, teeme oma asju ja sõidame siis koju tagasi. Keegi ei tea, et me seal olime. Me nägime seda ilmekalt eelmisel nädalal. Ilma DirtFishita poleks keegi teadnud, et Soomes üldse testid läbi viidi," sõnas Millener.

Akropolise testipäevadel on plaanis WRC sõitjad jagada kolme rühma. Iga rühm saabuks Ateenasse päev enne oma testimist, et osaleda meediaüritustel. Testimise järel toimuksid ka ametlikud pressikonverentsid.