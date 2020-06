WRC plaanib laieneda USA-sse ja Hiina

Autoralli MM-etappe pole kahel maailma suurimal autoturul sel aastatuhandel veel peetud. Viimati sõideti Hiinas 1999. aastal ning USA-s 1988. aastal.

"Ralli tuleb maailma suurimatele turgudele - USA-sse ja Hiinasse - tagasi tuua," vastas Ciesla ajakirja Autosport küsimusele, kuidas WRC-sse rohkem tiime uua. "Koroonaviirus on meid tagasi hoidnud, kuid see on tulevikus meie eesmärk."

"Me tahame nendes riikides sõita, et meie nähtavust suurendada ning seeläbi panna autotootjaid meisse investeerima. See on midagi, mida me tulevikus teeme ja me teeme seda päris kindlasti," lisas ta.