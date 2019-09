WRC meeskonna boss kritiseeris Türgi rallit: kõige hullem, mida olen näinud

Adamo on nördinud, et ralli teenindusala asus Marmarise turismikeskusest paarikümne kilomeetri kaugusel mägede ja metsade vahel ning seetõttu jäi külastajate arv seal vaid paarisaja inimese ringi.

"Siin polnud kedagi. Reedel läksime pressiüritusele ning see oli kõige hullem, mida olen näinud. Seal olid vaid mõned PR-naised ja siis meeskondade esindajad. Seisime pimedas poodiumi peal. See ei näinud üldse hea välja," sõnas Adamo Motorsport Newsile.

Toyota boss Tommi Mäkinen oli Türgi ralli keskust kritiseerinud juba varem. "See on paarikümne kilomeetri kaugusel Marmarisest. Kuidas turistid peaks sinna saama? Taksoga või jala? Keegi ei pääse sinna. Türgi ralli võinuks eelmisel aastal olla märksa parem, kui võistluskeskus oleks nutikamalt valitud," teatas Mäkinen juunikuus Rallit.fi-le.

Uue hooaja WRC võistluskalendrit pole veel ametlikult avaldatud, kuid esialgse informatsiooni kohaselt peaks Türgi ralli oma koha säilitama.

WRC esindaja Yves Matton usub, et Türgi etapp muutub ajaga paremaks. "Ka Mehhikos polnud alguses inimesi, kui sinna läksime, kuid olukord on muutunud. Loodame, et Türgis juhtub sama. Kui ei juhtu, võtame seda kalendri koostamisel arvesse," sõnas Matton.