WRC-meeskonna boss istus ralliauto rooli, kuid tema võistlus lõppes suure avariiga

Paraku lõppes 64-aastase endise rallisõitja katsetus avariiga, kui ta neljandal kiiruskatsel masina üle katuse sõitis.

"Sõitsin ühest kurvist välja tulles pisut pikaks. Ratas läks muru lähedale, kuid ma ei muretsenud, hoidsin gaasi põhjas ja mõtlesin kiire tempoga sealt välja tulla. Meil oli sees neljas käik, kui sõitsime seal rohu sees ootamatult ühe augu sisse," selgitab Wilson DirtFishi veebisaidil.

"See polnud tegelikult midagi, lihtsalt väike asi, kuid sinna sõites rebiti mul rool käest. Kui see juhtus, teadsin, et tuleb avarii," jätkas M-Spordi boss.

"See keeras auto teelt välja ja me läksime otse puutüvede poole. Me tabasime ühte neist ja auto rullus seejärel paar korda üle katuse. Pean ausalt tunnistama, et see (rallisõit) on ikkagi keerulisem töö, kui ma mäletasin," lisas Wilson. Inglane pääses koos oma kaardilugejaga avariist vigastusteta.

Võistluse võitis Wilsoni 33-aastane poeg Matthew Wilson, kes kihutas Ford Fiesta WRC-ga.