WRC meeskondade arendustöö seisab FIA taga

Teatavasti võetakse 2022. aastast WRC-s kasutusele hübriidtehnoloogia. Meeskonnad ja FIA jõudsid sel puhul kokkuleppele, et kulude kokkuhoidmise eesmärgil valmistab uuteks autodeks turvapuuri ette FIA. WRC tiimid loodavad, et need saaksid võimalikult kiiresti valmis, et meeskondadel oleks võimalus juba järgmise aasta jaanuaris hübriidmasinaid testida, kirjutab DirtFish.

"FIA on teinud lühikese aja jooksul palju tööd," rääkis Toyota WRC tiimi tehniline direktor Tom Fowler. "Idee on selles, et FIA teeks turvalisusega seotud töö ise ära, et me ei peaks kolm korda kulutama, et ise samasse kohta jõuda."

"FIA võttis selle enda peale ning see on positiivne, kuid teisest küljest tähendab see, et peame ootama nende tulemusi, et saaksime ise edasi tegutseda," jätkas Fowler. "Jah, FIA on veidi graafikust maas, kuid raske on samas nuriseda, kui meeskonnad ei pea ise kokkupõrketeste tegema."