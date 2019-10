WRC kodulehekülg Tänaku lepingusaagast: hullem seebiooper kui Ogier` meeskonnavahetus

"Kõik see on aga tühine võrreldes Tänaku läbirääkimistega. Kahtlemata on kõik trumbid Toyota sõitja käes. Kõik tahavad teda (välja arvatud Citroën, kellel on uueks aastaks leping Ogier ja Esapekka Lappiga) ning kui saab selgeks, kuhu eestlane läheb, jagunevad ka ülejäänud sõitjakohad. Craig Breen, Kris Meeke, Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelsen peavad kõik kannatust varuma, kuniks MM-sarja liider otsuseni jõuab," lisab WRC kodulehekülg.

Selle nädala alguses kirjutas Hispaania spordileht AS, et Tänaku ja tema mänedžeri Markko Märtini kõnelused Toyota tiimi tegevjuhi Tommi Mäkineniga on nii ummikusse jooksnud, et eestlased tahavad otse Toyota Jaapanis asuvate juhtidega läbi rääkida. Mäkinen lükkas eile selle spekulatsiooni ümber. "Ei. See pole tõsi. Meil on Jaapani boss nagunii läbirääkimistesse kaasatud. Kõnelustel on asju, mille eest vastutab oteselt Jaapani juht, nii et ta on automaatselt seotud," kinnitas Mäkinen.