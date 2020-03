WRC hooaja jätkamise osas ei tehta ühtegi otsust enne aprilli algust

Ülemaailmne epideemia on sundinud juba edasi lükkama järgmisel kuul toimuma pidanud Argentina ralli ning poolikuks jäi ka eelmisel nädalal Mehhiko ralli, kus sõitjatele siiski täispunktid välja jagati.

WRC promootor Oliver Ciesla ütles portaalile DirtFish, et sarja järgmisi samme dikteerivad riikide valitsused.

"Hetkel valmistuvad erinevate rallide korraldajad nii, nagu need toimuksid plaanipäraselt. See käib ka Itaalia kohta (Sardiinia ralli peaks toimuma 4.-7. juunini - toim). Meie järgmine tähtaeg on aprilli esimene nädal, kui enamus valitsusi peaksid langetama uusi otsuseid ja oma riigis valitsevat olukorda üle hindama," rääkis Ciesla.

"Ja selle teadmise põhjal teeme me ka enda plaane. Kõik muu on praegu tähtsusetu."