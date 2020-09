WRC-ga lähedalt seotud ettevõte lahkub sarjast, aga jääb rallimaailmaga seotuks

Michelini ralliosakonna juht Arnaud Remy selgitas DirtFishile, et rallimaailmaga jäävad nad seotuks ka edaspidi. "Me jääme WRC-st eemale, aga Michelin ei plaani ralliga seotud tegevusi lõpetada. Kusjuures ralli on meie jaoks kõige olulisem võimalus ja variant olla nähtaval," tõdes Remy.

"WRC-ga seotu moodustab väikse mahu meie toodangust - ainult 5%. Sarjast eemale jäämine tähendab, et saame keskenduda teistsugustele ralliga seotud tegevustele. Nüüd saame minna Lõuna- ja Põhja-Ameerikasse, kus see on taas kasvamas ja lisaks veel Lähis-Itta ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda," jätkas Remy, kelle sõnul jäävad nad aktiivseks ka Euroopa meistrivõistluste sarjas (ERC).

WRC-s oli Michelin rehvivarustaja alates 2011. aastast. "Loomulikult jääme WRC-d igatsema. Nüüd on meil aga võimalus liikuda mujale," lisas ta.