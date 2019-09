WRC fännid on kindlad: Ott Tänak võidab ka Türgi ralli

MM-sarja üldliidri esikohta usub tänahommikuse seisuga 52 protsenti vastanutest. Tänakule üldarvestuses 32 punktiga kaotab Thierry Neuville'i poolt on hääletanud 19 ja valitseva maailmameistri Sebastien Ogier' taga on 11 protsenti. Ülejäänud on juba alla viie protsendi.

Hääletada saab SIIN!

Türgi ralli algab täna õhtul kell 20.08 publikukatsega, kell 10 on kavas testikatse.