WRC-etapp tuleb? Läti rallibossi avaldus tekitab lõunanaabrite (ja Eesti) rallisõprades elevust

Eelkõige jahib Läti juuni lõppu planeeritud Keenia ralli kohta. Mullu Keenia MM-etappi koroonapandeemia tõttu ei toimunud, suuri kahtlusi on ka tänavu.

Lätlaste hinnangul suurendab nende võimalusi lähedus Eestile ja Soomele. Rally Estonia peetakse 15.-18. juulil ja Soome ralli 29. juulist 1. augustini. Liepaja ja Jyväskylä vahemaa on vaid 1006 kilomeetrit ja rallikaravanile oleks selline teekond logistiliselt väga mugav.

"Meil on WRC promootoriga hea suhtlus ja olen asjadega üsna hästi kursis. Unistame endiselt WRC-etapist. Ütleksin nii, et on päris suur võimalus, et asjad langevad kokku ja meile tehakse pakkumine. Ma ei saa lepingute tõttu kõiki kaarte lauale panna, aga Läti MM-etapi teema on endiselt lahtine. Tegelikult on see reaalsem kui kunagi varem," vahendas Storkšsi sõnu portaal Go4speed.lv.

Kui ralliisade valik Lätile langeb, suudaks lõunanaabrid pakkuda trassi, mis jääb pikkuselt 200 ja 300 kilomeetri vahele.

"Meil pole kohustust 300 km pikkust rallit teha. Võrreldes Liepaja Euroopa meistrivõistluste etapiga oleks WRC-ralli küll pikem, aga mitte liiga palju. Meil on suurepärased teed. Jah, kohati on need küll väga kiired ja vajavad šikaane, aga seda ei tasu häbeneda," selgitas Storksš.

Tema sõnul oleks MM-etapi võõrustamine kasulik ka Läti majandusele ja seda isegi juhul, kui pealtvaatajate arv oleks piiratud. Sõitjaid, ametnikke ja teenindavat personali on WRC-etappidel umbes 1500. Nende majutamine aitaks Läti ettevõtetel pärast koroonakriisi taastuda.

Pealtvaatajad oleks boonus, ainuüksi Eestist reisiks Lätisse tuhandeid rallisõpru.