WRC-etapi Eestis toimumine saab homme ilmselt ametliku kinnituse

Täna saabus meediaettevõtete postkasti teade, et homme kell 13 toimub Stenbocki majas peaministri, kultuuriministri, rahandusministri ja Rally Estonia korraldajate ühine pressikonverents. Kuigi pressikonverentsi sisu pole märgitud, on suure tõenäosusega tegemist WRC-etapi Eestis toimumist kinnitava üritusega.

Sellest, et Rally Estonia korraldajad peavad WRC-sarja promootoritega läbirääkimisi, on räägitud juba mitu nädalat. Kuna koroonaviiruse leviku tõttu on mitmed WRC-rallid tänavu juba ära jäänud või ära jäämas, otsitakse hooaja päästmiseks kalendrisse uusi väärikaid rallisid. Ettepanek tehti ka Rally Estonia korraldajatele.

Eelmise nädala lõpus levisid kuuldused, et Rally Estonia ja WRC-sarja promootorid on jõudnud lepinguni, kuid ralli peakorraldaja Urmo Aava seda ei kinnitanud. Varem oli teada, et uuendatud kalender saab paika 30. juuniks, ent hiljem on räägitud ka paar päeva hilisemast kuupäevast.

Kuna pressikonverentsil osalevad koos ralli korraldajatega ka valituse liikmed ning valitus on juba varem kinnitanud oma toetust WRC-ralli Eestis toimumisele, ongi tõenäoline, et WRC-ralli toimub tänavu Eestis. Suure tõenäosusega peaks kihutamine toimuma septembri esimesel nädalal.